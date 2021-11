Carl Decaluwé na heisa over Wintergloed: “Geen evenement? Dat is het overduidelijk wél. We moeten beseffen dat we in een héél zware crisis zitten”

Brugge“Dat ik de lastigaard zou zijn? Ik heb de regels niet gemaakt, hé.” Gouverneur Carl Decaluwé bijt van zich af na de heisa die ontstond over de mogelijke afgelasting van Wintergloed in Brugge . Als er niet met een Covid Safe Ticket wordt gewerkt, zal Decaluwé de lichtwandeling verbieden. “Het is zeker geen loos dreigement.”

Als er niet met het CST wordt gewerkt, gaat Wintergloed niet door. Die duidelijke boodschap verkondigde gouverneur Carl Decaluwé maandagmiddag aan Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Een eis waar ze in Brugge niet mee akkoord zijn. “De lichtwandeling is onderdeel van de stad en is géén evenement”, zegt De fauw. “We nemen bovendien al verschillende maatregelen om alles vlot en veilig te laten verlopen. Zo is er mondmaskerplicht, is raamverkoop verboden en zetten we extra stewards in."

Toch is Decaluwé, die aan het thuiswerken is vanuit Kortrijk, niet van plan om te plooien. “Wintergloed geen evenement? Dat is het natuurlijk wél”, zegt hij. “Er zijn een uitgestippeld parcours, de inzet van de politie ... Dat argument houdt voor mij geen steek." De gouverneur blijft dan ook bij zijn standpunt: er moet een oplossing komen, anders gaat Wintergloed niet door. “Het is zeker geen loos dreigement", waarschuwt Decaluwé. “De mensen lijken te vergeten dat we in een zéér zware crisis zitten. Nooit eerder waren de cijfers in West-Vlaanderen zo slecht. Ik wacht nu af welke oplossing er uit de bus komt. Ik ben zeker bereid om te luisteren, al zal ik op voorhand geen uitspraken doen over waar ik wel of niet mee akkoord kan gaan."

Quote Als de sociale afstand in winkelstra­ten niet kan gegaran­deerd worden, zal er moeten ingegrepen worden. Daar bestaat geen twijfel over Gouverneur Carl Decaluwé

Decaluwé is bovendien niet akkoord met de stelling alsof hij extra maatregelen zou vragen voor Wintergloed. “Dat doe ik dus helemaal niet, hé”, is hij duidelijk. “De federale wetgeving is wat ze is. Ik maak de regels niet. Maar de wetgeving moet wel nageleefd worden. En er is nu eenmaal beslist om het CST in te voeren bij evenementen.”

Volgens de gouverneur waren er vorig jaar al klachten van Bruggelingen over de gang van zaken tijdens Wintergloed. De procedure om alles te onderzoeken nam echter te veel tijd in beslag, waardoor de lichtwandeling al afgelopen was op het moment dat er een besluit was. “Al waren het toen nog andere tijden. Van een CST was helemaal nog geen sprake”, aldus Decaluwé, die ook meteen duidelijk is over de drukke decembermaand die voor de boeg staat. “Als de sociale afstand in winkelstraten niet kan gegarandeerd worden, zal er moeten ingegrepen worden. Daar bestaat geen twijfel over. Iedereen moet zijn of haar verantwoordelijk nemen”, besluit hij.