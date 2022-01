Carl Decaluwé is exact 10 jaar ‘sheriff’ van West-Vlaanderen: “Kritiek? Daar kan ik mee leven. Al moest ik tijdens coronacrisis politiebescherming krijgen. Dat gaat te ver"

Brugge Brugse bieroorlog kent opvallende ontknoping. Brouwer mag ‘Beer van Brugge’ verkopen ... maar niet in Brugge: “En toch voelt dit als een overwin­ning”

De Brugse bieroorlog kent z’n ontknoping. De rechter in Gent besliste dat brouwer Stéphane Kolijn zijn biermerken ‘Brugse Beer’ en ‘Beer van Brugge’ mag blijven verkopen. Al is er wel één opvallende voorwaarde: hij mag dat niet in Brugge doen. Klinkt absurd, maar voor Stéphane voelt het als een overwinning. Hij moet de komende dagen wel verplicht alle flesjes uit de Brugse supermarkten, drankencentrales en cafés halen. “Ondertussen bedachten we al een oplossing om het bier ook in eigen streek perfect legaal te kunnen verkopen”, zegt de brouwer.

26 januari