Carl Decaluwé is exact 10 jaar ‘sheriff’ van West-Vlaanderen. “Glas drinken met Xi Jinping, ontbijten met Kate en William: dit blijft m’n droomjob”

West-VlaanderenEen regiojournalist van deze krant gaf hem zijn bekende bijnaam ‘sheriff van West-Vlaanderen’. Dat heeft Decaluwé te danken aan zijn no-nonsense stijl. Op 1 februari is hij exact tien jaar aan de slag als gouverneur van West-Vlaanderen. Zijn droomjob, klonk het in 2012. Anno 2022 blijft hij bij die woorden, al heeft hij al moeilijke wateren doorzwommen. Een gesprek met de sheriff over zijn mooiste momenten én moeilijkste momenten. “De bagger op sociale media kan ik van me afzetten, maar dat ik al politiebescherming heb nodig gehad, gaat te ver.”