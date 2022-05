Cafédraal heeft met oude bekende Laurent (55) nieuwe uitbater: “In 2004 stonden mijn broer en ik ook al op het punt om hier te beginnen. Toen waren we te laat, maar nu is het raak”

BruggeDe Cafédraal, een naam als een klok in het hartje van Brugge tussen Zilverpand en Zilverstraat, heeft met Laurent De Rous (55) een nieuwe uitbater. Het horecabloed kruipt waar het niet gaan kan, want Laurent was eerder 17 jaar de drijvende kracht in restaurant De Snippe en 16 jaar lang patron van de B-In. “Onze troef? Het schitterende omsloten terras in het groen in het centrum van Brugge.”