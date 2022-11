Cadeautjes scoren tijdens eindejaar? Brugge bundelt de leukste adresjes in nieuwe publicatie

Dat gaat van juwelen, over culinaire verwennerijen, outfitinspiratie en interieur essentials tot leuke hebbedingetjes. “Hippe koffiebars, parels van modeadresjes, getalenteerde makers en culinaire topzaken maken van winkelen een feest”, zeggen burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen Pablo Annys (Vooruit). De cadeauspecial bestaat uit 24 kleurrijke pagina’s in handig krantenformaat. Er worden 45.000 exemplaren verspreid over de provincie en je kunt ze ook terugvinden in heel wat handelszaken en toerismepunten in het stadscentrum. Daarnaast is het magazine ook digitaal te lezen.