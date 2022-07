Cactusfestival kent meteen spetterende start: “Ja, het wordt laat vanavond. Dat mag ook wel na 3 jaar”

BruggeHet 39ste Cactusfestival is vrijdagnamiddag van start gegaan mét volledig uitverkochte weekendtickets. Ook de dagtickets gaan als een speer de deur uit, voor zaterdag is alles bijna uitverkocht. “Het weer is ons geweldig gunstig gezind.”

Eindelijk. In het anders zo stille en idyllische Minnewaterpark klinkt sinds vrijdagnamiddag weer livemuziek. Tamikrest opende dag één van het Cactusfestival. Drie dagen lang is het park in hartje Brugge dé plaats waar jong en oud elkaar zal ontmoeten en waar genoten wordt van nieuw talent en gevestigde internationale artiesten. Groot was evenwel de ontgoocheling toen bleek dat Robert Plant niet wilde optreden zonder Alison Krauss. Er worden dit weekend minstens 20.000 bezoekers verwacht in het Minnewaterpark, waar 700 vrijwilligers klaarstaan.

Veel late beslissers

“Alle omstandigheden zitten helemaal mee", glundert Patrick Keersebilck, organisator van het Cactusfestival. “Iedereen heeft hier zo naar uitgekeken. Drie jaar wachten is lang. Dat merkten we al aan de voorverkoop. Die ging als een speer. Dat is de laatste weken niet veranderd. Traditiegetrouw wacht ons publiek de weersvoorspellingen af. We hebben heel veel late beslissers. Die kozen de voorbije dagen voor ons festival. Daar zijn we dankbaar voor. Het wordt écht festivalweer: blauwe hemel en niet té heet.”

Uitverkocht

“We zaten deze keer meer in met de ticketverkoop dan andere jaren, dat komt natuurlijk door het enorme aanbod aan festiviteiten na corona”, gaat Keersebilck verder. “Mensen moeten dus keuzes maken en ze hebben gelukkig ook voor ons gekozen." Alle weekendtickets voor het festival zijn uitverkocht. Ook de dagtickets voor zaterdag zijn zo goed als volledig de deur uit. Verwacht wordt dat dit een uitverkochte dag zal zijn. Gespreid over de drie dagen worden zo'n 20.000 festivalgangers verwacht.

Slabbinck

Kunstenaar Sammy Slabbinck richtte mee een van de podia in. Het festival werkt weer samen met het collectief Tentakel om extra beleving toe te voegen. “Mensen vragen dat ook”, zegt Keersebilck. “Maar tegelijk houden we vast aan ons bestaande concept. Verwacht geen grote nieuwigheden. Wat goed is, dat blijft. Samen met 700 vrijwilligers werken we hard om er een succes van te maken."

Gerechtjes

Bezoekers kunnen zich de komende dagen verwachten aan optredens van onder meer White Lies, The Tallest Man On Earth en Sylvie Kreusch. “Zo blij van hier weer te zijn”, zeggen festivalgangers Tine Van der Heyden en Sofie Bossuyt. “Het maakte eigenlijk niet uit wie er kwam optreden vandaag. We wilden gewoon weer genieten van heerlijke gerechtjes, ontmoetingen met vrienden en leuke muziek. We maken het waarschijnlijk wel laat vanavond. Het mag eens na drie jaar.”

