Cactus is pas voorbij of daar is volgende Brugs evenement al: “Pommelien én Raymond: dit is een gewéldige affiche”

Hoe Belgische politie alles op alles zet om de ‘Brazili­aan­se Escobar’ niet te laten ontsnappen: zelfs helikopter volgt hem naar de rechtbank

De ‘Braziliaanse Pablo Escobar’ blijft al zeker een maand langer in een Belgische cel. Sergio Roberto De Carvalho is vrijdagmiddag onder zware politiebegeleiding naar het gerechtsgebouw in Brugge overgebracht. Sergio Roberto De Carvalho (64) begon ooit als politieman in Brazilië, maar is nu een van de grootste drugscriminelen aller tijden. Hij zit in ons land vast voor zijn aandeel in de smokkel van zo’n 3,2 ton cocaïne. Straatwaarde: 160 miljoen euro.