Buurtsport doet deze zomer alle Brugse wijken aan

NET OPEN. Milan (21) brengt grillge­rech­ten terug naar de Eiermarkt: “Mik op mix van toeristen en Bruggelin­gen”

Het is aan de jeugd op de Eiermarkt in Brugge. Nadat een jong koppel de bekende brasserie ‘t Hof van Rembrandt overnam, opent nu ook de 21-jarige Milan Deblieck er een eigen grillrestaurant. “Zoals het hier voordien altijd al is geweest”, motiveert hij zijn keuze. En bovendien valt de appel niet ver van de boom.