Buurtfeest in Brugse Sint-Gilliswijk: “Een initiatief als dit zorgt voor meer solidariteit in de samenleving”

Twee jaar geleden bliezen de inwoners van deze straten in de Sint-Gilliswijk de buurtwerking nieuw leven in. Er werden een aantal activiteiten georganiseerd zoals een bloemetjesacties, een vertelavond en een nieuwjaarsreceptie. Recentelijk sloten ook de Sint-Claradreef, de Sint-Clarastraat (de huizen met oneven nummers tot aan de hoek met de Kapelstraat) en de Kapelstraat (huizen aan de noordkant) zich aan. “Een van de grotere dingen die op ons afkomen is het burgerproject waarmee we samen met het stadsbestuur enkele zaken willen creëren in onze buurt in het belang van iedereen”, vertelt Carlos Debaere die één van de trekkers is van het project. De aanwezigen brachten allemaal hapjes en desserts mee die tijdens het feest gedeeld worden. Ze kregen ook de kans om hun stem uit de brengen op één van deze 4 namen voor de buurtwerking; Te goare West Sint-Gillis, Paroika Sint-Gillis, Sint-Gillis Ouest! of ‘t Zilletje. De keuze viel uiteindelijk op deze laatste wat verwijst naar de oude volksnaam van Sint-Gillis.