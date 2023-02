Buurtcomité 't Zilletje is ‘paraat voor het klimaat’: “We willen op termijn fossielvrij verwarmen”

“We willen starten met het ontharden en vergroenen van onze buurt”, zegt Carlos Debaere. “Stapsgewijs en in overleg met de buurt willen we onze leefomgeving duurzaam vergroenen. De aanleg van geveltuinen en insectenhotels, het opvangen van hemelwater en peter- en meterschap van straattuinen zijn enkele voorbeelden waarmee we verder aan de slag willen gaan. We willen informeren, sensibiliseren en mensen ondersteunen waar het kan en mag.”

Zonnepanelen

't Zilletje wil ook een voorbeeldbuurt worden voor zonne-energie, geen eenvoudige opgave in het historische Brugge. “Er is in samenwerking met de stad een studie uitgeschreven om te bekijken waar meer zonnepanelen in deze buurt mogelijk zijn”, zegt Debaere. “Tot slot willen we ook onze woningen fossielvrij gaan verwarmen. De samen-aankoop van een warmtepomp kan bijvoorbeeld een kans zijn om deze mijlpaal in de binnenstad waar te maken.”