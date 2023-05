Buurtbewoners van pleintje in Sint-Andries ontwierpen meubilair van gerecycleerd plastic

voetbal challenger pro league Jonathan Heris nog geen kampioen met RWDM na nipte zege SK Beveren op Lierse: “Dan maar in derby tegen RSCA Futures”

RWDM is nog geen kampioen. Nadat het zaterdagavond vlot de maat nam van een wilskrachtig Club NXT (1-3) zegevierde titelconcurrent SK Beveren een dag later moeizaam op het veld van Lierse. De beslissing over de titel in de Challenger Pro League valt dus op de slotdag. “We hebben geen andere optie dan de titel te pakken tegen RSCA Futures”, stelt Jonathan Heris.