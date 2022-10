Bus rijdt zich vast onder fietsersbrug in Brugge ... maar niemand weet waarom chauffeur die route nam

De chauffeur van de bus die de afslag naar de parking nam, had de hoogte van de bus duidelijk verkeerd ingeschat. Daardoor kwam hij vast te zitten. Volgens De Lijn was de chauffeur afgeweken van de oorspronkelijke route, maar waarom is voorlopig onduidelijk. Er vielen in ieder geval geen gewonden bij het ongeval. De bus had geen passagiers aan boord. Gewonden vielen er dan ook niet. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen. Omdat de bus zich vastreed op een zijweg, was er geen verkeershinder.