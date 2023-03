Burgerplatformen nemen houding van Elia in Ventilusdossier op de korrel

“Het is Elia die het dossier gegijzeld heeft door éénzijdig vast te houden aan een bovengronds traject met wisselstroom”, klinkt het. “Men argumenteert dat de technologie die nodig is om Ventilus in gelijkstroom te verbinden met het bestaande net nog niet voldoende zou ontwikkeld zijn, waardoor de gewenste tijdlijn voor Ventilus niet gehaald kan worden. Experts stellen dat de technologie inderdaad pas tegen 2030 klaar zal zijn. Vreemd genoeg zegt Elia zelf in zijn federaal ontwikkelingsplan 2024-2034 dat er ook voor het bovengronds voorstel technologie nodig is die op vandaag nog niet bestaat. Nog volgens dat plan zal Ventilus in gebruik genomen worden in 2028 of 2030. Dat komt wel zeer dicht bij het punt waar het project ook in gelijkstroom ondergronds mogelijk zal worden.