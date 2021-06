Burgemeester van Brugge ontsnapte één jaar geleden nipt aan de dood na moordpoging: “Mijn litteken doet me er dagelijks aan denken”

Brugge Broodje vleeskro­ket en bitterbal­len op de kaart van café Flandrine op het Kraanplein: “De gezellig­heid van de Hollandse kroeg in het centrum van Brugge”

16 juni Op het Kraanplein is woensdag café Flandrine, met de opvallend rode gevel, geopend. Het is de opvolger van de legendarische Vuurmolen. Door de boxen klinkt voornamelijk Nederlandstalige muziek en ook de kaart is wat ‘Hollands’ getint met bitterballen en vleeskroket bij de hapjes. “Zo'n zaak mankeerden we nog in Brugge”, zegt Liesbeth De Reyghere.