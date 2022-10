Buddy’s moeten kwetsbare Brugse gezinnen aan een geschikte huurwoning helpen

“Een Buddy is een vrijwilliger die iemand anders helpt. In dit geval helpt de buddy personen of gezinnen om een huurwoning te vinden, een huurcontract af te sluiten, een woonattitude aan te leren en zo ook de huurwoning te kunnen blijven huren”, vertelt schepen van wonen Franky Demon (CD&V). Nu ondervindt die doelgroep vaak moeilijkheden. “De buddy’s coachen de gezinnen op deze aspecten en leren hen een woonattitude aan. Dit gaat dan vooral over hoe ze hun woning moeten onderhouden en het correct betalen van de huishuur. Op die manier willen we hen behoeden voor uithuiszetting.”