Bruno (35) realiseert zijn droom met opening van pastazaak Three.B.Pasta in Brugge: “Kwaliteit tegen de goedkoopste prijs”

Brand in Chinees restaurant in Zeebrugge blijkt kooksessie van krakers te zijn

De brandweer is zaterdagavond opgeroepen naar het hoekpand op de Kustlaan in Zeebrugge, ter hoogte van de Baron de Maerelaan. Een passant dacht dat er brand was uitgebroken in het voormalig Chinees restaurant — dat er al lange tijd bouwvallig bijstaat.