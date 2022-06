Bruine restafvalzakken en groene bedrijfsafvalzakken nog geldig tot eind augustus

Vijf redenen waarom dit Durabrik-pro­ject in Varsenare jouw woondroom is

Op zoek naar een stijlvolle stek in een groene buurt? Dan ben je bij het nieuwe woonproject van Durabrik aan het juiste adres. “Aan de Legeweg in Varsenare zijn we bezig met de bouw van mooie gezinswoningen”, aldus Filip Vandermeeren en Vincent Sohier, die voor de projectontwikkelaar werken. Ontdek hier vijf redenen waarom dit jouw woondroom is.