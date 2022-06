Brugse zomeragenda valt in de brievenbus

Nieuw is dat er in deze Zomeragenda bij sommige evenementen een speciaal icoontje is opgenomen dat aangeeft dat het evenement extra geschikt is voor mensen die kampen met een taalbarrière. Zo wil de stad Brugge in deze uitdagende tijden iedereen die in Brugge verblijft een warme zomer schenken. “Dankzij deze Zomeragenda kan iedereen onze stad (her)ontdekken, dus ook wie hier tijdelijk verblijft en niet vertrouwd is met onze cultuur en onze taal”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Mijn aandacht gaat hierbij specifiek naar de mensen uit Oekraïne die we in onze stad opvangen. Ik hoop dat deze editie hen een beetje kan helpen om zich hier thuis te voelen, hun gedachten wat te verzetten en contacten te leggen. En dat hun kinderen de kans krijgen om zich hier kind te voelen.”