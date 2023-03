Brugse Veritas-winkel werd volledig vernieuwd: “Deze stad is heel belangrijk voor ons”

De winkel, die 350 vierkante meter groot is, onderging een grondige metamorfose. Zo verdween de roltrap en is er ook geen eerste verdieping meer, wat meteen voor een pak minder energiekosten zal zorgen. “Na 10 jaar was de vernieuwing noodzakelijk omdat Veritas een jonger imago wil uitstralen. We hebben ook nieuwe producten in ons assortiment waaronder compressiekousen. Ook beachwear staat hier centraal met een breed aanbod aan strandtassen, badpakken en kimono’s”, vertelt Frank die eraan toevoegt dat er ook een uitgebreide DIY-corner is.

Volgens regiomanager Simon Hebberecht (33) is Brugge een zeer belangrijke vestiging. “We hebben een hele sterke positie in deze stad. De winkel staat gekend om zijn uitgebreid creatief assortiment. De visueel aantrekkelijke wolwand is een blikvanger en toont meteen de laatste kleurtrends. Er passeren veel internationale toeristen en dagjesmensen uit ons land in de Steenstraat. Voor ons imago is het goed om Veritas te tonen in dit nieuwe concept. We trekken ook nieuwe merken binnen om nieuwe klanten aan te spreken.”