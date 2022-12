Brugse Vanessa Trio (45) stelt tentoon in KMSKA en veilt haar beeldje voor de Warmste Week: “Ik wil dat de mensen plezier beleven als ze naar mijn creaties kijken”

Brugge 60 laptops, 80 fietsen, dekbedden, warme kledij en zelfs grasmaai­ers: Brugge schenkt heel wat materiaal aan Oekraïense stad Kopychynt­si

Opmerkelijk initiatief van de stad Brugge, het OCMW en AZ Sint-Jan: zij schenken heel wat materiaal aan de stad Kopychyntsi, in het westen van Oekraïne. Een ontmoeting tussen Brugs algemeen directeur Colin Beheydt en de burgemeester van de stad in het land in oorlog bracht de actie op gang. Die burgemeester is bijzonder dankbaar: “Aangezien veel landgenoten vanuit Kiev naar onze stad vluchtten, kampen wij met enorme logistieke problemen.”

13 december