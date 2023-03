Brugse Stranger Eddy ‘Ready’ Speecke (76) overleden

Eddy Speecke was amper 8 jaar, toen hij muziek begon te spelen in Sint-Jozef. Zijn vader was er lid van de spaarkas van café Westminster. Eddy drumde, zijn broer speelde accordeon. Toen al prutste hij aan teksten van liedjes. Later zou het De Brugse Strangers oprichten, samen met Martine De Cock. Ze leerden elkaar kennen in een feesttent. Eddy deed er een recordpoging drummen, Martine een recordpoging orgelspelen. Alleen Martine slaagde, met een record van 53 uur. De grote doorbraak kwam er met ‘Zwarte Lola’, waarmee ze wekenlang op één stonden in de Vlaamse top-10.