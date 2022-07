Brugse Stadsschouwburg geeft deze zomer haar geheimen prijs tijdens uniek parcours achter de schermen: “Dit is de reden waarom het vierde balkon wel eens ‘Het Kiekenkot’ genoemd wordt”

Deze zomer opent de Koninklijke Stadsschouwburg in Brugge weer de deuren voor het publiek. Niet alleen voor een hele reeks voorstellingen, maar vooral ook om het gebouw eens van kop tot teen te bekijken. “De 150ste verjaardag van de Stadsschouwburg was al een mooie manier om deze cultuurtempel in de kijker te zetten, maar we laten het daar niet bij”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Deze zaal is iconisch en puur Brugs erfgoed. Dat willen we aan zoveel mogelijk mensen laten zien.”