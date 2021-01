Brugse politie zoekt koortsachtig naar vandaal die tientallen wagens bekrast: “Wat bezielt zo iemand?”

Livios Corona zorgt indirect voor forse stijging doden bij woning­brand

25 januari Ook al zijn rookmelders verplicht, toch is het aantal fatale woningbranden in 2020 fors gestegen. Wat is de oorzaak van deze stijging en wat als je zelf met brandschade te maken krijgt? Bouwsite Livios zocht het voor uit en geeft je de belangrijkste info mee, inclusief tips om brand thuis te vermijden.