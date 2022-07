Brugse politie roept supporters via campagne op om er samen veilig voetbaljaar van te maken

Brugge Beruchte klimaatac­ti­vist plakt zich vast aan glas voor wereldbe­roemd schilderij van Jan Van Eyck in Brugs Groeninge­mu­se­um: “Hopelijk geen schade aan glas van 80.000 euro”

De stilaan beruchte Brugse klimaatactivist Wouter Mouton liet weer van zich horen. Hij plakte zich dinsdagnamiddag vast aan het beveiligingsglas voor het wereldberoemde kunstwerk ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ van Jan Van Eyck, dat in het Groeningemuseum hangt. Hij had eerst een ander kunstwerk in gedachten voor zijn actie, maar de politie was hem voor.

19 juli