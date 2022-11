Brugse politie op scherp voor nieuwe clash tussen Club en Antwerp: “We zullen elke amokmaker duidelijk in beeld brengen”

Brugge/Kust Er is nog meer dan halloween dit weekend: dit zijn onze tips uit de kustregio en Brugge

De herfstvakantie staat voor de deur, maar eerst geven we nog enkele tips mee voor een ontspannend weekend, dat van 29 en 30 oktober, in de kustregio en Brugge. Er zijn heel wat activiteiten rond Halloween gepland, een overzicht van de leukste geplande activiteiten vind je hier. Maar ook voor niet-Halloween fans hebben we voldoende leuke opties in petto. Of je nu een film-, puzzel- of dierenliefhebber bent.

28 oktober