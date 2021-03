Brugse politie legt twee lockdownfeestjes stil in geïmproviseerde zomerbar en herenhuis

Brugge Toerist wordt onwel tijdens beklimming Belfort? Defibril­la­tor brengt voortaan redding

17 maart De stad Brugge investeert 32.000 euro in achttien AED-toestellen. Die komen in de eerste plaats op druk bezochte plaatsen. Zelfs boven in de Halletoren komt een defibrillator. Geen overbodige luxe als je weet dat er in het verleden al toeristen onwel werden tijdens de beklimming. “Het aantal AED-toestellen in Brugge wordt hiermee verdubbeld", zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a).