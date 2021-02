Brugse politie legt lockdownfeest met 28 personen stil in hotel ‘t Koffieboontje: “Tijdelijke sluiting wordt overwogen”

Middelkerke/Brugge In juni nog veroor­deeld tot 24 jaar cel voor dood van Miriam (68), nu sterft ex-kinesist (70) aan corona in gevangenis

22 februari De 70-jarige Emmanuël Van Den Steen uit Middelkerke is overleden aan het coronavirus, dat hij in de Brugse gevangenis opliep. De ex-kinesist werd in juni nog veroordeeld tot 24 jaar cel voor doodslag op zijn partner Miriam Van Poel (68). “De man leefde compleet geïsoleerd in de gevangenis en had nog amper levensvreugde. Hij is razendsnel achteruitgegaan”, zegt zijn advocaat Kris Vincke.