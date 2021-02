De politie viel in de loop van de nacht binnen in het hotel in de Hallestraat, pal naast het Belfort in het Brugse stadscentrum. In de openbare ruimtes - zo bevestigt burgemeester Dirk De fauw - waren maar liefst 28 personen aanwezig. “Het ging om een georganiseerd lockdownfeest”, zegt hij. De aanwezigen hielden zich allerminst aan de coronamaatregelen. Onder hen 7 minderjarigen, waarvan sommigen al gekend waren bij de politiediensten voor andere feiten.

De feestvierders, afkomstig uit Brugge, Brussel en Antwerpen, werden verhoord en zullen een proces-verbaal in de bus krijgen. Daar stopt het echter niet bij, want de Brugse burgemeester overweegt bijkomende maatregelen. “Het is niet de eerste keer dat in hotel ‘t Koffieboontje de coronamaatregelen niet gevolgd worden", zegt hij. “Er werden al inbreuken vastgesteld op het niet-respecteren van de anderhalve meter afstand en het samenscholingsverbod. Ik moet uiteraard de procedure volgen. De hoteluitbater zal dus eerst gehoord worden en daarna zullen we beslissen over eventuele verdere maatregelen. Een tijdelijke sluiting behoort zeker tot de mogelijkheden.” De hoteluitbater zelf is voorlopig niet beschikbaar voor commentaar.