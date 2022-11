Brugse politie lanceert schoolquiz om kloof met jongeren te verkleinen: “Stellen onze werking op laagdrempelige manier voor, want het blijft een doelgroep die we moeilijk bereiken”

‘Vanaf welke leeftijd moet je je identiteitskaart op zak hebben?’, ‘Hoe oud moet je zijn om pintjes te mogen drinken’, ‘Mag je zomaar filmpjes of foto’s van iemand doorsturen zonder toestemming?’ en ‘Hoe moet je je gedragen als de politie je controleert?’: het zijn slechts enkele van de vragen die aan bod komen in de schoolquiz van de Brugse politie. Het idee komt van wijkinspecteurs Monika en Queeny, die al langer met het idee speelden om via middelbare scholen met jongeren in gesprek te gaan.

Reeks incidenten

De wijkinspecteurs voelden de noodzaak om het contact met jongeren te verbeteren na een reeks incidenten aan het station en in schoolomgevingen. “Tijdens hun werk komen ze dagelijks in contact met de schoolgaande jeugd, onder meer via toezicht rond scholen en het station, en daarbij viel op dat het contact met jongeren eerder moeizaam verloopt", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “Nochtans ondervinden jongeren ook zélf problemen waarbij ze het slachtoffer zijn van bijvoorbeeld pesterijen, vechtpartijen of intimidatie. Problemen waarbij de politie een cruciale rol kan spelen.”

Maar de drempel om naar de politie te stappen, is voor jongeren vaak te groot, merken ze in Brugge. Vaak wordt de politie pas ingelicht bij hoogdringendheid en dus vaak als het te laat is. De schoolquiz moet daar nu mee verandering in brengen. “We verduidelijken de werking van de politie én er komen actuele jongerenthema’s aan bod. En dat op een leuke en creatieve manier", stelt de korpschef.

Volledig scherm politiequiz in de Middenschool te Brugge © Benny Proot

Dialoog met kinderen

De twee wijkinspecteurs ontwikkelden samen met twee stagiaires sociaal werk een interactief lespakket waarbij actuele thema’s aan de hand van gerichte vragen aangekaart worden. De bevraging gebeurt in de vorm van een digitale quiz in de klas. Met de antwoorden kunnen de politiemensen in de klas een dialoog aangaan met de kinderen, waarbij diverse problematieken zoals pesterijen, drugs en alcohol in de groep gegooid worden. “Daarnaast kan zo ook de perceptie van de politie bijgestuurd worden en krijgen de leerlingen een beter zicht op wat de politie in bepaalde situaties kan doen", aldus de korpschef.

Het interactieve lespakket wordt nu uitgetest op de Middenschool Brugge Centrum, die als pilootschool fungeert. “Ondertussen werden al diverse andere Brugse scholen gecontacteerd. Het merendeel was meteen gewonnen voor het idee”, vult burgemeester Dirk De fauw aan. “Het idee is om nog dit schooljaar een lesuur te besteden aan dit politiepakket in de eerste of tweede graad van het middelbaar. Op deze manier neemt de politie zélf initiatieven naar de jongeren toe."

En de kinderen? Die konden schoolquiz wel appreciëren, stelden we zelf vast tijdens het volgen van een deel ervan.

Sociale media

Het einddoel is om de brug tussen de politie en jongeren te verkleinen. Het Brugse korps probeert ook al via sociale media - TikTok en Instagram - de banden met jongeren aan te halen. “Het is nu eenmaal een doelgroep die we bijzonder moeilijk kunnen bereiken. In 2023 gaan we daar nog verder mee aan de slag", besluit korpschef Dirk Van Nuffel.

