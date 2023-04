Brugse politie lanceert campagne om potentiële politiemensen naar Brugge te lokken: “Een grote variatie aan werk”

MOST WANTED. Fehriye Erdal (46), de Koerdische activiste die Staatsvei­lig­heid te slim af was: “Ze was heel intelli­gent... en bijzonder koelbloe­dig”

De Koerdische activiste Fehriye Erdal (46) was in de jaren 1990 een van de meest besproken figuren in ons land. De extreemlinkse studente wist begin 2006 op spectaculaire wijze te ontsnappen aan de Staatsveiligheid en is sindsdien spoorloos. In 2015 werd ze in Brugge bij verstek veroordeeld voor een drievoudige moord op één van de machtigste families in Turkije. Wij blikken terug op het dossier Erdal met haar toenmalige advocaat Paul Bekaert. “Alles begon indertijd met een brandje nabij Knokke”, vertelt hij. Maar heeft Bekaert vandaag nog contact met Erdal?