Brugse politie had aanranders van 16-jarig meisje maanden geleden al kunnen oppakken. Maar dan hadden de collega’s uit Dendermonde wel even moeten bellen

Brugge Prins Laurent onthult standbeeld De Frieteter op Markt: “Van postbode tot prins, we eten allemaal frietjes”

Op de Markt is zondagochtend, in aanwezigheid van prins Laurent van België én in de gietende regen, De Frieteter onthuld. Het standbeeld is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing en komt er op vraag van de vereniging voor frituristen. Het beeld blijft een jaar lang staan. “De friet is een heel gewoon cultureel erfgoed, maar daar zit nu net zijn waarde. De Frieteter symboliseert ons allemaal”, aldus Bernard Lefèvre, voorzitter van Navefri.

13:14