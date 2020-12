Brugse politie betrapt 14 studenten in vakantiewoning tijdens kerstfeestje: “Als ze niet op één adres wonen, worden ze gedagvaard”

Blankenberge Ouders kritiek en hun drie kinderen gewond bij zware brand in apparte­ments­ge­bouw in Blankenber­ge

21 december In een appartementsgebouw langs de Koning Albert I-Laan in Blankenberge is zondagnacht omstreeks 3.30 uur een zware brand uitgebroken. Alle bewoners, onder wie een gezin met drie kinderen, werden overgebracht naar het ziekenhuis. De ouders van de tieners verkeerden in kritieke toestand.