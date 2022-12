Brugse ondernemers organiseren wintereditie van Interior Mashup shopweekend: “Mensen kennis laten maken met het assortiment”

Brugge Beelden tonen hoe Tesla schijnbaar rustig het water inrijdt tussen de zwanen in Brugge

De vrouw die donderdagmiddag het water inreed tussen de zwanen in Brugge, deed dat aan een relatief lage snelheid en schijnbaar rustig. Dat is te zien op videobeelden die tonen hoe de Tesla langs ‘t Stil Ende in het water belandt. De beelden maken het manoeuvre des te opvallender.

9 december