Brugse Mariabeeldjes krijgen nieuwe bloembakken

“Dit is het meest ontoeganke­lij­ke station van Vlaanderen”: en toch pakt NMBS station pas in 2032 aan

Voor een toegankelijker station van Sint-Pieters in Brugge is – nogmaals – actie gevoerd. Het kleine station is voor minder mobiele mensen een ramp. “Dit is het meest ontoegankelijke station van Vlaanderen”, stellen de actievoerders.