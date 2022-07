Brugse kunstenaars tonen werk rond ‘fragiel’ in Garemynzaal van Halletoren

Alles staat in het teken van ‘fragiel’, dat wijst op de broosheid, de tijdelijkheid, de kwetsbaarheid. De pandemie, de oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis. KunstGroepBrugge vzw is sedert 2011 actief in Brugge en heeft als doel ruimte aan te bieden aan kunstenaars in Brugge. In eerste instantie is dat werkruimte, door ateliers te aan te bieden aan kunstenaars. Maar naast werkruimte bieden we ook tentoonstellingsmogelijkheden aan en proberen we actief het aanbieden van ruimte voor kunstenaars te promoten in Brugge.