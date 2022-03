Brugse kunstenaar hield galerij maanden gesloten na diefstal schilderijen op klaarlichte dag en hoopt nog steeds op doorbraak: “Daders waren duidelijk goed voorbereid”

Brugge Hond springt in Brugse reien, baasje gaat hem achterna

Langs de Predikherenrei in Brugge is zondagmorgen een hond in het water van de reien beland. Zijn baasje sprong het dier achterna. Omstaanders vreesden het ergste, maar beiden raakten op eigen kracht weer op het droge.

20 maart