Brugse koetspaarden zijn elk tot 50 kilo verdikt door corona: “Ze krijgen amper beweging en reageren ook al anders op auto’s”

Brugge Heropening AZ Sint-Lu­cas in Brugge hoogst onzeker door corona-uit­braak op dienst Geriatrie

6 januari Een corona-uitbraak op de dienst Geriatrie in het AZ Sint-Lucas in Brugge houdt de deuren van het ziekenhuis mogelijk nog langer dan 10 januari dicht. Er zouden 27 van de 34 patiënten besmet zijn met het coronavirus. Het ziekenhuis is nu al twee weken dicht voor bezoekers.