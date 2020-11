Brugse koetsiers woedend omdat ze plots tot 14.000 euro aan coronasteun moeten terugbetalen: “Dit slaat écht nergens op”

De koetsiers kregen tijdens de eerste lockdown in het voorjaar elk tussen de 8.000 en 14.000 euro hinderpremie, omdat ze niet konden en mochten uitrijden van de stad. Dat is natuurlijk een serieuze streep door de rekening voor de koetsiers, die hun paarden op dit moment ook op stal moeten houden. “Ik begrijp dit totaal niet", zegt koetsier Dirk Stael. “We hebben geen gebouw, maar zijn natuurlijk wel publiek toegankelijk. Wij staan met onze koetsen op de Markt. Ik denk dat we aan alle voorwaarden voldoen. Qua kosten hebben we stallingen en paarden die geld kosten. Dit is geen auto die je eventjes in de garage zet en waar je geen werk meer aan hebt. Als we die hinderpremie effectief moeten terugbetalen, is dat een enorme financiële klap.”

De koetsiers overwegen dan ook gerechtelijke stappen te ondernemen. “De premie hebben we gebruikt voor het onderhoud van de paarden, om ze eten en drinken te kopen, om de stallen proper te houden. Straks moeten we dat geld teruggeven, dat we eigenlijk al hebben uitgegeven.” Bij VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen willen ze niet reageren op de zaak. De koetsiers zouden wel aanspraak gemaakt hebben op de zogenaamde compensatiepremie, maar dus niet op de hogere hinderpremie.

Toerisme bloedt

De stad Brugge begrijpt de commotie alvast niét. “Wij zijn op de hoogte van deze absurde situatie”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Onze toerismesector bloedt hard, ook de koetsiers. Zij hebben natuurlijk geen voordeur waar je zomaar binnenstapt om een ticketje te kopen. Dat doe je gewoon op de Markt, waar de koetsiers met hun paarden ritten aanbieden. Ik heb bevoegd minister Hilde Crevits hierover in september al gecontacteerd. We hopen iets te kunnen rechttrekken, maar dat is voorlopig zonder resultaat.” De fauw zit heel erg in met het toerisme in Brugge in het algemeen. “Niet alleen de koetsiers hebben problemen, ook de hotels zien geen volk meer passeren. En chocolade- en pralinewinkels mogen in principe openblijven, maar zien geen volk meer. Ook zij kunnen geen premies aanvragen. We hebben de minister nogmaals gevraagd hier een oplossing voor te vinden.”