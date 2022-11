“Brugse koetsenwerking is model voor Europa”: koetsiers krijgen uitstekend rapport van Ierse dierenarts

Collins kwam naar Brugge als voorzitter van het EU-platform voor dierenwelzijn; onderafdeling welzijn voor paardachtigen, die de Europese instanties adviseert op alle mogelijke bestuursniveaus waar paarden in betrokken zijn. Het Brugse politiereglement is al decennia een voorbeeld hoe de sector geregeld wordt, om met paarden in het huidige moderne toeristische aanbod en met groot respect voor dierenwelzijn, nog te kunnen omgaan. De paarden hebben een werkritme van één dag en dan minimaal twee dagen rust. Voor de 13 huurkoetsen zijn zo’n 78 paarden geregistreerd. “We konden de specialist overtuigen van onze werking, die hij als model voor Europa zag", zegt Mark Wentein van de vzw Brugse Koetsiers. “Tijdens een ritje door de stad kon hij zelf vaststellen hoe goed met de paarden wordt omgegaan in deze historische stad. Het is fijn om te zien dat de man onder de indruk was.”