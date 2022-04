Brugse klimaatactivist (44) springt in beeld tijdens eindsprint Ronde van Vlaanderen: “Het boegeroep? Dat neem ik er met plezier bij”

Brugge/Jabbeke Wielertoe­rist (51) zakt in elkaar na ritje in Brugge: slachtof­fer in kritieke toestand afgevoerd

Een 51-jarige wielertoerist uit Jabbeke vecht in het ziekenhuis voor zijn leven nadat de man zondagmiddag in elkaar zakte tijdens een ritje. Dat gebeurde in de Zandstraat in Brugge. Een verpleegster die passeerde startte meteen de reanimatie.

3 april