Brugse klimaatactivist (44) springt in beeld tijdens eindsprint Ronde van Vlaanderen: “Dat ik opgepakt word? Ach, daar leg ik me bij neer”

Brugge INTERVIEW. Albert Billiet (64) duikt op in het nieuwe VTM-programma ‘Vrederech­ters’: “De Bruggeling is aan het verarmen en verzuren”

Nog een tweetal jaar en dan gaat de Brugse vrederechter Albert Billiet (64) met pensioen. Van uitbollen is echter nog geen sprake. Sinds woensdag duikt de magistraat op in het nieuwe VTM-programma ‘Vrederechters’. Om zijn job onder de aandacht te brengen, maar vooral ook om aan de alarmbel te trekken. Nog maar eens. “Het gaat niet goed met de Bruggeling en met justitie”, waarschuwt Billiet. Een gesprek met een gedreven magistraat over zijn ontmoetingen met de Lappersforters, de schoonheid van zijn job en de uitdagingen van de toekomst.

31 maart