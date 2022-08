Brugse Karin Robert is één van de 100 kandidaten in 'Homo Universalis': “Hoe langer je in het programma blijft, hoe emotioneler het afscheid op een bepaald moment wordt”

Karin was vroeger leidster bij jeugdbeweging VKSJ Kriko. Ze moest toen heel wat spelletjes bedenken voor haar kapoenen en nu staat ze zelf aan de andere kant. “Ik wou de estafettesfeer nu eens zelf beleven en daarom schreef ik me in voor dit programma. Ik heb me niet speciaal voorbereid.” De afleveringen werden vorige maand allemaal opgenomen in een grote hall in Schelle tijdens 17 opnamedagen. “Het was best wel intensief want wij waren daar van 8u15 tot 19u30 en natuurlijk maakte de hitte het nog een stuk zwaarder. Gelukkig kon ik overnachten bij vrienden in de buurt zodat ik niet de hele tijd moest terugkeren naar Brugge. Ik heb het geluk dat ik als leerkracht vakantie had en mijn deelname niet moest combineren met een job.”