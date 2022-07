Brugse jeugdbewegingen trekken op kamp, goed voor in totaal 42.000 reiskilometers

Brugge Maak kennis met de definitie­ve toekomst van de Sint-Godelieve­ab­dij: “Chefs van nu laten je proeven van eeuwenoude gerechten”

Toerisme Vlaanderen heeft de definitieve plannen voor de Sint-Godelieveabdij in hartje Brugge klaar. Na meer dan 5.000 suggesties is een keuze gemaakt. Opvallend: het publiek wil geen traditionele B&B of commerciële horecazaak, maar heeft een andere invulling op het oog, die de abdij in ere houdt. Ondernemers die iets in de mogelijkheden zien, mogen zich melden.

30 juni