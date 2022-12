Brugse hotelsector tevreden: zo goed als bijna alle 3.600 bedden zijn geboekt - “De stakingen zorgden de voorbije dagen nochtans voor talrijke annulaties”

Zeebrugge Transmi­grant veronge­lukt bij poging om aan boord van schip te geraken in Zeebrugge: “Slachtof­fer was op slag dood”

In de haven van Zeebrugge is woensdagochtend een man, vermoedelijk een transmigrant, verongelukt nadat die zich onderaan een trailer had vastgeklampt om aan boord van het schip ‘Estraden’ te geraken. Het Brugse parket startte een onderzoek op naar het ongeval. “We blijven er streng op toezien dat mensen uit de haven blijven wanneer ze niet gemachtigd zijn om er te zijn", zegt het parket.

28 december