Brugse horecawereld rouwt om chef Wim Vansteelant (55), die onverwacht overleed aan hartfalen: “Hij droomde nog van een B&B in Portugal”

12 juli Brugge pakt voor de vijfde verjaardag van Het Huis van de Bruggeling uit met een uniek LEGO©- blokje. Het stadsbestuur daagt de inwoners uit om het gebouw na te bouwen in LEGO©, waarbij het uniek blokje in de constructie wordt verwerkt. Bedoeling is om de mooiste bouwwerken te exposeren. “We willen hiermee vooral de werking van Het Huis van de Bruggeling in de kijker zetten en een positief signaal geven naar het personeel”, zegt schepen van Klantgerichte Dienstverlening Pieter Marechal (CD&V).