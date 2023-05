Brugse Fran (10) wint sprookjestekenwedstrijd van Efteling en krijgt ereplaats in museum

De 71ste verjaardag van de Efteling, het pretpark in Nederland, is woensdag ingeluid met de bekendmaking van de winnaar van de sprookjestekenwedstrijd. Het was de 10-jarige Fran Lenoir uit Brugge die met de hoofdprijs ging lopen.