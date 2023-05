Brugse dansschool haalt bijna 50 bekers op Belgisch Kampioenschap Hiphop: “Ze hebben dat fantastisch gedaan”

Brugge investeert in kunstgras­veld voor plaatselij­ke voetbalver­e­ni­ging: “Bij regenweer is het huidige veld vaak onbespeel­baar”

Voetbalclub J.V.V. Sint-Andries speelt vanaf volgend seizoen op een kunstgrasveld. En dat is geen overbodige luxe, want de ruim 240 spelers voetballen dezer dagen op een akker. “Het huidige natuurgrasveld wordt intensief bespeeld door 12 verschillende ploegen. Bij regenweer is het veld regelmatig onbespeelbaar. Deze ingreep is dus zeker geen overbodige luxe”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V), die ook uitlegt waarom de vereniging meer is dan een ‘gewone’ voetbalclub.