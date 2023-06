Brugse Burg krijgt een speelplein (of toch voor even)

Moet ex-voetballer Bernt Evens (44) gestraft worden voor ‘admini­stra­tie­ve blunder’? “Problemen begonnen bij transfer van Thomas Meunier”

Hij heeft nog gespeeld in de kleuren van Antwerp, Cercle en Club Brugge, maar vandaag staat Bernt Evens (44) in zijn hoedanigheid van voetbalmakelaar voor de rechter. Die moet bepalen of de voormalige profspeler effectief een straf verdient omdat hij een professionele verplichting niet nakwam. Het kantoor waar hij mee samenwerkte vindt van wel, maar volgens Evens zelf gaat het om een afrekening.