Brugse brouwers van ‘beste gin ter wereld’ wagen zich aan een jenever: “Er staat een spellingsfout op het etiket en dat doen we héél bewust”

De drie Bruggelingen zijn al enkele jaren bekend van hun exclusieve ginclub, waar ze druk discussiëren over de verscheidene soorten. Ze maakten zelfs een eigen gin: de Black Swan. Die viel al in de prijzen als beste eigentijdse gin van België. Meer zelfs: op de World Gin Awards 2021 in Londen waagden juryleden zich aan een blinde proeverij van 800 gins uit de hele wereld. De Brugse Gold Swan werd er uitgeroepen tot de beste gerijpte gin ter wereld.

Vier keer gedestilleerd

“Eigenlijk is gin ontstaan als een mislukte versie van jenever”, doet Baptiste Van Outryve het verhaal. “Daarom besloten we, net voor de zomer van 2022, om met zowat dezelfde smaken een eigen jenever te maken. Met graanalcohol én de kruiden die we ook voor onze gin hebben gebruikt. De typische kunstmatige smaken in de bekende jenevers zal je niet terugvinden. De Coren Swan is vier keer gedestilleerd en bevat een alcoholpercentage van 42 procent. De smaken komen zo nog veel meer tot uiting.”

206 flessen

Je kan de ‘genever’, mét bewuste spellingsfout als verwijzing naar hun verleden als gin-makers, puur drinken, maar ook combineren in een cocktail. “Er zijn amper 206 flessen van gemaakt”, zegt Van Outryve. “Eén daarvan is opgestuurd naar enkele kenners in Londen. We zijn heel benieuwd wat ze ervan vinden.” Wie even benieuwd is, als die kenners, kan meer informatie vinden op de website van de Bruges Gin Society.

Volledig scherm Coren swan is de eerste Brugse jenever © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.