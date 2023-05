Brugse broers verdacht van moordpoging op vakantie in Roemenië: “Alles begon met een verkeersongeval”

MIJN STAD. Het Brugge van Karel Scherpe­reel (60): “In het Ryckevelde­bos voel ik me de koning te rijk”

Hij is vooral bekend als schooldirecteur van OLVA De Meersen, maar als gemeenteraadslid zet Karel Scherpereel (60) zich in voor ‘zijn’ Brugge. Zijn bewondering voor burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is groot, leren we. Al heeft dat op zich niks te maken met zijn partij. Al zijn er zeker nog verbeterpunten in de Breydelstad, volgens Scherpereel. “Brugge mist een echt blijvend kunstencentrum waar jonge Brugse kunstenaars kunnen samenkomen én creëren."